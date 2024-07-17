Стали известны подробности трагического ДТП с «Ласточкой», в котором погибли четыре человека
Подробности ДТП с «Ласточкой», следовавшей из Санкт-Петербурга в Псков, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, столкновение легкового автомобиля и поезда произошло на регулируемом железнодорожном переезде – 84-й километр перегона Строганово – Мшинская Ленинградской области. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
На место происшествия выехал Ленинград – Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин.
Сейчас движение поездов остановлено.
Публикуем видео с места столкновения «Ласточки» и легковушки в Ленинградской области, где погибло четыре человека
Стали известны подробности трагического ДТП с «Ласточкой», в котором погибли четыре человека
Два ребёнка и двое взрослых погибли при столкновении автомобиля и «Ласточки», ехавшей в Псков