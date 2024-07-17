Погибший в ДТП с «Ласточкой» водитель автомобиля выехал на ж/д пути на красный сигнал

16:52, 17 июля 2024, ПАИ

Возможные причины столкновения легкового автомобиля и «Ласточки» Санкт-Петербург – Псков на железнодорожном переезде перегона Строганово – Мшинская назвали ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В 14:40 водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом на красный сигнал светофора. При этом переездная сигнализация также была включена. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Четыре человека, в том числе двое детей из легкового автомобиля, погибли на месте. Автомобиль остаётся зажатым под электропоездом. На место происшествия направлены два восстановительных поезда.

Кроме того, все пригородные поезда на участке Санкт-Петербург – Псков следуют с опозданием от 26 минут.