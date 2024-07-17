В Пскове развивают проект адаптивного спорта для детей с особенностями

18:05, 17 июля 2024, ПАИ

В Пскове организуют проект адаптивного спорта для детей с особенностями развития, рассказала директор центра доступной абилитации «Добрея» Наталья Лобанова на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 17 июля.

«Кроме реабилитации детей мы взяли для себя новое направление – адаптивный спорт. Благодаря совместным усилиям вместе с ВОИ мы его развиваем. У нас уже довольно хорошие результаты – буквально за месяц нам удалось сделать следующее: мы собрали все наработки в регионах и воплотили в жизнь», – сказала Наталья Лобанова.

Проект включает в себя пять направлений работы – адаптивный футбол, адаптивное кудо, художественную гимнастику и танцы, в том числе на коляске.

«Тема помещения для нас болезненная. Сейчас нам навстречу идут директора школ и предоставляют нам площадки. На данный момент это наша боль. У нас есть перспективные планы на будущее», – подчеркнула гостья медиацентра.

При этом центр выиграл средства на развитие проекта в конкурсе Фонда президентских грантов, уточнила она. «Будем двигаться и развивать этот проект дальше», – заключила Наталья Лобанова.

Добавим, что «Добрея» – это детский центр доступной абилитации, который открылся в Пскове в январе 2020 года силами родителей из Пскова и области.