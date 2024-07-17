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Общество

Год назад свою работу начало представительство Псковской области в Москве

Ровно год назад начало свою работу представительство Псковской области в Москве. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Ровно год назад начало свою работу представительство Псковской области в Москве. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«За этот небольшой срок наш московский офис стал надёжным партнёром органов исполнительной власти и муниципалитетов. Решаются задачи оперативного взаимодействия с нашими федеральными коллегами, отстаиваются интересы региона. Представительством организовано проведение дней региона в Совете Федерации. По итогам мы получили поддержку наших инициатив почти на 20 млрд руб», – сказал губернатор.

Он также отметил, что псковских производителей презентуют и продвигают в Москве. В частности, выпущен каталог псковских производителей.

«Завершены ремонтные работы. В ближайшее время на новых площадях будет размещён проектный офис для привлечения инвестиций и грантов в регион. Прорабатывается вопрос организации центра проектных инициатив», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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