Тарифы на ливневую канализацию обсудят на «Серебряном дожде»
Какой тариф на ливневую канализацию установили в Пскове, расскажет директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в программе «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 18 июля.
Какой тариф на ливневую канализацию установили в Пскове, расскажет директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».
Константин Болотин ответит на вопрос, что представляет собой ливневая канализация, в чём кроются нюансы обслуживания такой системы, за счёт каких средств предприятие обслуживало ливнёвки весь предыдущий год, какой тариф по эксплуатации ливневой канализации утверждён и кого будет касаться, а также как установленный тариф повлияет на развитие системы отвода поверхностных вод.
Программа «Дежурный по городу» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в 12:30.
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