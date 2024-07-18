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Общество

Тарифы на ливневую канализацию обсудят на «Серебряном дожде»

Какой тариф на ливневую канализацию установили в Пскове, расскажет директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в программе «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 18 июля.

Константин Болотин. Фото: ПАИ

Какой тариф на ливневую канализацию установили в Пскове, расскажет директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

Константин Болотин ответит на вопрос, что представляет собой ливневая канализация, в чём кроются нюансы обслуживания такой системы, за счёт каких средств предприятие обслуживало ливнёвки весь предыдущий год, какой тариф по эксплуатации ливневой канализации утверждён и кого будет касаться, а также как установленный тариф повлияет на развитие системы отвода поверхностных вод.

Программа «Дежурный по городу» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в 12:30.

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