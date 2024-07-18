Братское захоронение ремонтируют в Куньинском районе

14:16, 18 июля 2024, ПАИ

Братское захоронение ремонтируют в деревне Пухново Куньинского района, пишет газета «Пламя».

Сейчас подрядчик укладывает от входа на гражданское кладбище к мемориалу дорожку из плитки. На самом мемориале плитка уже уложена, а также установлено новое ограждение.

В рамках реконструкции также будет проведён ремонт стелы и заменены мемориальные плиты с пофамильными списками погибших солдат. Ход ремонта сегодня проинспектировал глава Куньинского района Олег Лебедев.

Ремонтные работы осуществляются в рамках федеральной программы по увековечению памяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.