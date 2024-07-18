Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Братское захоронение ремонтируют в Куньинском районе

Братское захоронение ремонтируют в деревне Пухново Куньинского района, пишет газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Сейчас подрядчик укладывает от входа на гражданское кладбище к мемориалу дорожку из плитки. На самом мемориале плитка уже уложена, а также установлено новое ограждение.

В рамках реконструкции также будет проведён ремонт стелы и заменены мемориальные плиты с пофамильными списками погибших солдат. Ход ремонта сегодня проинспектировал глава Куньинского района Олег Лебедев.

Ремонтные работы осуществляются в рамках федеральной программы по увековечению памяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2024

Почти на месяц перекроют движение на участке улицы Конной в Пскове
18 июля 2024

Псковские эксперты: Мы сталкиваемся с безразличным отношением со стороны общества к людям с инвалидностью
18 июля 2024

99 дворов отремонтировали в Пскове в рамках проекта ФКГС
18 июля 2024

Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» в Палкинском районе посетило 1500 гостей
18 июля 2024

Останки солдат Великой Отечественной войны перезахоронили в Себежском районе
18 июля 2024

Администрация Пскова разъяснила ситуацию с торговлей возле «Европарка»
18 июля 2024

Выплаты за добровольную сдачу оружия и боеприпасов вдвое увеличили в Псковской области
18 июля 2024

Школу компьютерной грамотности организовал благотворительный фонд из Великих Лук

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...