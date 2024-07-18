Отремонтированный участок улицы Юбилейной в Пскове открыли для движения
Улицу Юбилейную от Коммунальной до моста Александра Невского открыли для движения транспорта в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
С 22 июля на несколько дней будет закрыта левая сторона дороги.
Напомним, что заезд автобусов № 16 и № 22 на остановки в Крестках отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной.
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