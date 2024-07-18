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Общество

Отремонтированный участок улицы Юбилейной в Пскове открыли для движения

Улицу Юбилейную от Коммунальной до моста Александра Невского открыли для движения транспорта в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Отремонтированный участок улицы Юбилейной в Пскове открыли для движения. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

С 22 июля на несколько дней будет закрыта левая сторона дороги.

Напомним, что заезд автобусов № 16 и № 22 на остановки в Крестках отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной.

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