Отремонтированный участок улицы Юбилейной в Пскове открыли для движения

14:40, 18 июля 2024, ПАИ

Улицу Юбилейную от Коммунальной до моста Александра Невского открыли для движения транспорта в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

С 22 июля на несколько дней будет закрыта левая сторона дороги.

Напомним, что заезд автобусов № 16 и № 22 на остановки в Крестках отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной.