Актуальную информацию о вывозе мусора опубликовал Михаил Ведерников

17:57, 18 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по сфере обращения с ТКО в Пскове и Псковском районе.

«Вывоз бытового мусора перешёл на плановый режим – коммунальные отходы вывозят ежедневно, в нужном объёме. Пока остаются проблемы с крупногабаритными отходами. Для понимания: с большинства адресов вывозится по три-четыре машины мусора. Дополнительно привлекли два МАЗа, два КамАЗа и фронтальный погрузчик для ликвидации перенакопления в Пскове. В том числе продолжают помогать вывозить КГО добровольцы из дорожных и строительных организаций», – отметил губернатор в своём Telegram-канале по итогам совещания.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова







Всего за последние три дня было вывезено 756 тонн мусора. «Сейчас с потребителями услуг по обращению с ТКО перезаключаются договоры. Разработан и запущен в тестовом режиме сайт, где можно скачать проект договора. Также подать заявку на перезаключение можно по телефону 122», – подчеркнул глава региона.

Перезаключение договоров необходимо только для юридических лиц, СНТ и тех жителей частных домовладений, которые пользуются индивидуальным контейнером, напомнил он. Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.