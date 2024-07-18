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Общество

Актуальную информацию о вывозе мусора опубликовал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по сфере обращения с ТКО в Пскове и Псковском районе.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Вывоз бытового мусора перешёл на плановый режим – коммунальные отходы вывозят ежедневно, в нужном объёме. Пока остаются проблемы с крупногабаритными отходами. Для понимания: с большинства адресов вывозится по три-четыре машины мусора. Дополнительно привлекли два МАЗа, два КамАЗа и фронтальный погрузчик для ликвидации перенакопления в Пскове. В том числе продолжают помогать вывозить КГО добровольцы из дорожных и строительных организаций», – отметил губернатор в своём Telegram-канале по итогам совещания.

  • Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по сфере обращения с ТКО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по сфере обращения с ТКО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по сфере обращения с ТКО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по сфере обращения с ТКО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова

Всего за последние три дня было вывезено 756 тонн мусора. «Сейчас с потребителями услуг по обращению с ТКО перезаключаются договоры. Разработан и запущен в тестовом режиме сайт, где можно скачать проект договора. Также подать заявку на перезаключение можно по телефону 122», – подчеркнул глава региона.

Перезаключение договоров необходимо только для юридических лиц, СНТ и тех жителей частных домовладений, которые пользуются индивидуальным контейнером, напомнил он. Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.

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