На телефоны «Экогрупп» поступило уже несколько сотен обращений псковичей

13:39, 15 июля 2024, ПАИ

Жители Псковской области активно используют каналы связи с временным регоператором по обращению с ТКО компанией «Экогрупп». Больше всего обращений поступают по телефону 122 и по номерам (8 112) 20-14-31 или 20-14-32, сообщила корреспонденту ПАИ директор компании «Экогрупп» Анна Краснова.

«Речь идёт о нескольких сотнях звонков. Наиболее частые вопросы о перерасчёте. Напомню, что за перерасчётом следует обращаться к предыдущем регоператору «Экопром», с заявлением и чеками об оплате. Ещё один частый вопрос: как будут приходить квитанции? Напомню, что здесь всё по-прежнему: квитанции с новыми реквизитами будут приходить в почтовые ящики с размерами оплаты по установленным согласно законодательству тарифам», – сообщила Анна Краснова.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные временный регоператор по обращению с ТКО вывез более 460 тонн мусора.