Концерт исполнителей военно-исторического фольклора пройдёт в Островском районе 21 июля

18:37, 18 июля 2024, ПАИ

Концерт исполнителей военно-исторического фольклора пройдёт в Островском районе 21 июля. Мероприятие состоится в рамках военно-исторической реконструкции «Псковско-Островская наступательная операция. Июль 1944 года» в деревне Холматка, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

На концерте выступят фольклорная группа «Истоки» (Пыталовский район), фольклорные ансамбли «Рудница» (Гдовский район), «Уграда» (Псков), «Забава» (Порховский район) и «Заряница» (Великие Луки), а также Владимир Иванов и Наталья Иванова из Пскова, Ярослав Марус из Палкинского района.

Концерт начнётся в 14:30. Вход свободный.