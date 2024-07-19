Ещё четыре двора отремонтируют в Кунье до конца года
Ещё четыре дворовых территории отремонтируют в Кунье до конца года. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
До 1 октября в посёлке отремонтируют дворы по следующим адресам: улица Новая, 5 и 6; улица Советская, 25; улица Дзержинского, 92.
Кроме того, дополнительно специалисты отремонтируют водопропускную трубу на улице Больничной возле дома №15.
Ранее сообщалось, что 99 дворов отремонтировали в Пскове в рамках проекта ФКГС.
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