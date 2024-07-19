Предварительные итоги работы штаба комитета семей воинов Отечества подведут в Пскове

09:42, 19 июля 2024, ПАИ

Семинар регионального штаба комитета семей воинов Отечества пройдёт в Пскове сегодня, 19 июля. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель штаба Мария Филонова.

«Сегодня у нас пройдёт, можно сказать, обучающий и поддерживающий семинар. У нас будет работать психолог, батюшка, юрист – все они смогут дать ответы на интересующие вопросы. Кроме того, мы наградим волонтёров, которые на протяжении уже длительного времени помогают семьям участников СВО», – сказала Мария Филонова.

В мероприятии примут участие уполномоченные по работе с семьями мобилизованных из каждого муниципалитета Псковской области. Большинство из них – жены, матери или близкие военнослужащих, которые находятся на передовой. Именно они ежедневно помогают семьям участников СВО и поддерживают их, обратила внимание руководитель регионального штаба.

«Мы взяли на себя большую ответственность с самого первого дня мобилизации. Причём мы все понимаем, что самое главное в нашей работе – это поддержка. Сегодня мы хотим именно поддержать друг друга, подвести итоги нашей работы за прошедший год, наметить значимые цели на будущее, обменяться опытом и получить ответы на вопросы, которые возникнут», – подчеркнула она.

Напомним, что региональный штаб комитета семей воинов Отечества открылся в Псковской области в январе 2023 года. Его цель – помощь военнослужащим и их семьям.