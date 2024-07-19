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Общество

Здание Печорской гимназии после ремонта будет отвечать всем требованиям безопасности

Печорскую гимназию готовят к новому учебному году, сообщает «Первый Псковский».

Печорскую гимназию ремонтируют к новому учебному году. Фото здесь и далее: скриншот из видео «Первого Псковского»

В актовом зале ведутся последние работы, устанавливаются видеокамеры.

Мастера восстанавливают целостность лестничных маршей. Для улучшения внешнего вида реставрируют утраты, выравнивают профили и боковые поверхности, шлифуют и полируют камень. В цокольных помещениях сделана гидроизоляция, так как ранее они были подтоплены.

Часть коммуникаций перенесли в подвал. Установили системы пожаротушения и вентиляции, подключили теплоснабжение, восстановили кровлю.

Все учебные помещения переоборудовали в классы современного стандарта. В кабинеты физики и химии провели коммуникации для лабораторных работ. Помимо этого, в гимназии будет новая столовая и пищеблок, а во дворе монтируются детские площадки, укладываются дорожки, также подрядчик занимается озеленением.

«Спортзал недалеко – в пяти минутах ходьбы. А на улице будет спортивная площадка за школой и несколько таких перед школой», – пояснил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Сейчас помещения законсервированы и ждут 1 сентября. «Школа должна начать переезжать с 1 августа. Будет месяц на то, чтобы перенести оборудование и документацию», – отметил Валерий Зайцев.

В обновленном здании будут учиться воспитанники Печорской лингвистической гимназии. Они долгое время находились в небольшом отреставрированном деревянном здании с печным отоплением. 1 сентября более 150 ребят с 1 по 11 класс сядут за новые парты.

Напомним, что здание Печорской гимназии было построено в 1925 году. Специалистам удалось восстановить уникальные архитектурные элементы – метлахскую плитку, изобретённую в XIX веке, и лепнину.

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