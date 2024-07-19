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Общество

18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия совместной жизни

Вручение медалей «50 лет совместной жизни» супружеским парам проходит в Детской музыкальной школе № 1 в Пскове сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия семейной жизни
    Фото: ПАИ
  • 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия семейной жизни
    Фото: ПАИ
  • 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия семейной жизни
    Фото: ПАИ
  • 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия семейной жизни
    Фото: ПАИ
  • 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия семейной жизни
    Фото: ПАИ
  • 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия семейной жизни
    Фото: ПАИ
  • 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия семейной жизни
    Фото: ПАИ

Почётные медали получили 18 супружеских пар. Награды им вручил глава города Борис Елкин.

«В Год семьи очень рад вас всех видеть. Приятно, что вы поддерживаете традиции, передаёте свой опыт поколениям. Действительно, не у всех получается сохранить семью, тем более на такой долгий период. Ваш пример – это большая заслуга. Уверен, что этот опыт будет передаваться подрастающему поколению, а оно, в свою очередь, будет чтить семью и семейные ценности. Вы – яркий пример, как на протяжении долгого времени можно любить друг друга, оберегать и поддерживать», – отметил он.

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