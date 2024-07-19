18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия совместной жизни

12:34, 19 июля 2024, ПАИ

Вручение медалей «50 лет совместной жизни» супружеским парам проходит в Детской музыкальной школе № 1 в Пскове сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Почётные медали получили 18 супружеских пар. Награды им вручил глава города Борис Елкин.

«В Год семьи очень рад вас всех видеть. Приятно, что вы поддерживаете традиции, передаёте свой опыт поколениям. Действительно, не у всех получается сохранить семью, тем более на такой долгий период. Ваш пример – это большая заслуга. Уверен, что этот опыт будет передаваться подрастающему поколению, а оно, в свою очередь, будет чтить семью и семейные ценности. Вы – яркий пример, как на протяжении долгого времени можно любить друг друга, оберегать и поддерживать», – отметил он.