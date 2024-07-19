Насыщенную программу подготовил Пушкинский заповедник на выходные

15:08, 19 июля 2024, ПАИ

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на концерт, спектакли, тематические и арт-экскурсии, выставки, мастер-классы, праздник «Смородиновый день» и прочее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Так, например, юных любителей театра ждут на «Мистический трагифарс» – спектакль по пушкинской «Пиковой даме». Его везут в музей воспитанники детской студии «Кай» из Москвы.

«Этот коллектив с большим успехом выступает в «Михайловском» с 2017 года, чуть ли не каждое лето. В разные годы студийцы показывали здесь очень разные, но всегда интересные работы: по народным сказкам и легендам, произведениям Маяковского, Лескова, Носова, инсценировали шекспировское «Укрощение строптивой», даже пушкинскую поэму «Анджело». Спектакль «Пиковая дама» москвичи дадут в воскресенье, 21 июля», – отметили в музее.

Ещё один спектакль – интерактивное представление по мотивам народной сказки «Колобок» в этот же день покажет работающий при Пушкинском заповеднике театр «Петрушкина баловня». «Всем известный сюжет музейщики ухитряются превратить в захватывающее, и главное, очень смешное приключение», – заметили в пресс-службе.

Субботний день, 20 июля, будет отмечен концертом классической музыки. С программой «Лирические страницы XIX века» в мемориальной усадьбе «Тригорское» выступит виолончелист, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист камерного ансамбля «Кончертато» (Москва) Николай Егоров – давний друг музея. В программу своего выступления в рамках проекта «Летние вечера в русской усадьбе» музыкант включил популярные пьесы Шуберта и Чайковского. Партию фортепьяно исполнит Валентина Сергиенко (Псков).

В «Тригорском» в эти дни можно будет побывать на арт-экскурсии Михаила Драгунова «Я помню чудное мгновенье…», которую известный артист театра и кино проводит в образе Алексея Вульфа, приятеля Пушкина и одного из хозяев Тригорского в XIX веке. На совсем другую экскурсию – «Эхо войны. Освобождение Михайловского. 1944» – по Михайловским рощам в субботу и в воскресенье можно будет отправиться из музейного комплекса в Бугрово.

Кроме того, 20 июля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно будет поучаствовать в праздновании «Смородинового дня», а 21-го – поработать на старинном ткацком станке во время музейного занятия «Пряла и ткала, весь дом одевала». И это далеко не полный перечень того, что подготовили для своих гостей музейщики на эти выходные.

Подробнее о том, что 20 и 21 июля предлагают своим гостям в Пушкинском заповеднике, можно узнать в разделе «Календарь событий» на официальном сайте музея, а также в сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».