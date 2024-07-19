Начал работу модульный отель в Гдовском районе

18:11, 19 июля 2024, ПАИ

Шесть модулей для отдыха туристов начали работу в Гдовском районе. В кемпинге «Велино» при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» уже принимают первых гостей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Современные модули включают всё необходимое для комфортного отдыха, в том числе кухню и санузел. Они также оборудованы панорамными стёклами, которые позволят любоваться пейзажем озера Велино.

Вместе с этим доступны различные активные виды отдыха: лодки, сапы, катамараны, каяки, всё для рыбалка. А с 19 по 21 июля там проходит рыболовный турнир.

Предприниматель Андрей Бураков отметил, что отель получает много положительных отзывов и уже все шесть домиков заняты. «Государственная поддержка помогает и создаёт прекрасную возможность развивать свой бизнес быстро и качественно», – подчеркнул он.

Кроме того, модульные отели способствует обновлению инфраструктуры мест отдыха. Так, в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском муниципальном округе начнут работу девять модулей. Ранее центр по национальному проекту благоустроил пляж. С инвесторами также на постоянной связи находится региональный комитет по туризму.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева обсудили реализацию проектов в сфере туризма, спорта, культуры и молодёжной политики.