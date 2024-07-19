Инвестпроект по производству медизделий стоимостью миллиард рублей утвердил экспертный совет ОЭЗ «Моглино»

17:55, 19 июля 2024, ПАИ

Инвестпроект по производству медицинских изделий на сумму более одного миллиарда рублей утвердил экспертный совет ОЭЗ «Моглино». Заседание прошло сегодня, 19 июля, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

По словам генерального директора компании «БетаМед» Алексея Степанова, предприятие будет специализироваться на производстве хирургических эндоскопических сшивающих аппаратов, кассет к ним, катетеров для гемодиализа и других видов венозных катетеров. Реализовать проект планируется до первого квартала 2026 года. «Тогда планируем представить первые производственные образцы», – добавил Алексей Степанов.

За первый год работы предприятие намерено выпустить порядка 160 тысяч штук профильной продукции. Кроме того, будет создано более 80 рабочих мест. Общий объём инвестиций составит более одного миллиарда рублей.

В свою очередь, ректор ПсковГУ Наталья Ильина предложила на площадках вуза по подготовке медицинских специалистов использовать и апробировать будущую продукцию. Глава региона идею одобрил.

По итогам обсуждения члены экспертного света проголосовали за поддержку в создании на территории «Моглино» площадки по производству медицинских изделий. Ранее проект одобрил наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино».