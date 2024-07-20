Стали известны параметры возводимого в Псковской области экотехнопарка

09:43, 20 июля 2024, ПАИ

Стали известны параметры экотехнопарка, который возводится в Палкинском районе. По информации концессиорнеров, общая мощность 250 тысяч тонн в год входящего потока ТКО. Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, поступающей на объект – не менее 50%. Проектная мощность станции обработки крупногабаритных отходов – 25 тысяч тонн/год.

Проектом предусматривается строительство полигона проектной мощностью - 125 тыс. тонн/год. Проектная вместимость полигона – 3,125 млн тонн ТКО. Сначала мусор будет поступать на участок приёма ТКО с автоматическими разрывателями пакетов, затем будет автоматизированное разделение мусора на фракции, отдельно будут отбираться батарейки и аккумуляторы.

Часть мусора будут делить на фракции (металл чёрный, металл цветной, стекло, макулатура, полиэтилен и пластик), прессовать и брекетировать, а затем размещать отходы на полигоне.

Часть мусора пойдёт на производство RDF топлива: по сути, это брекетированый мусор, который отправляют на цементные и металлургические заводы, где его сжигают, чтобы получить тепловую энергию. Также RDF топливо могут отвозить на ТЭЦ и в районные котельные.

На полигоне работать будут в две смены по 8 часов. Срок службы оборудования экотехнопарка - 25 лет.

Одним из продуктов производства является «техногрунт», который может использоваться в дорожном строительстве, благоустройстве территорий и т.д., планируемый объем производства – 90 тысяч тонн.

Проектом экотехнопарка предусмотрены очистные сооружения для предотвращения попаданий загрязнений в почву, в соответствии экологическими нормами.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что строительство экотехнопарка идет по графику. Планируется запустить его работы весной 2025 года.