Начальник Псковской ГИБДД объяснил причину установки «лежачего полицейского» на улице Юбилейной
О причинах появления «лежачего полицейского» на улице Юбилейной рассказал в сюжете телеканала «Первый Псковский» начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.
«Это решение было принято в комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Пскова. Это коллегиальное решение. Оно связано с тем, что данное пересечение проезжих частей стало аварийным по итогам 2023 года», – пояснил он.
Также Владимир Папорт отметил, что в утреннее и вечернее время улица Юбилейная переполнена и заторы происходят из-за большого трафика, идущего по этой магистральной улице.
«Появление искусственной неровности только обеспечит безопасность на этой дорожной развязке. На пропускную способность данной улицы это не повлияет», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что «лежачих полицейских» установили на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове
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Начальник Псковской ГИБДД объяснил причину установки «лежачего полицейского» на улице Юбилейной