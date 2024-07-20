Начальник Псковской ГИБДД объяснил причину установки «лежачего полицейского» на улице Юбилейной

10:20, 20 июля 2024, ПАИ

О причинах появления «лежачего полицейского» на улице Юбилейной рассказал в сюжете телеканала «Первый Псковский» начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

«Это решение было принято в комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Пскова. Это коллегиальное решение. Оно связано с тем, что данное пересечение проезжих частей стало аварийным по итогам 2023 года», – пояснил он.

Также Владимир Папорт отметил, что в утреннее и вечернее время улица Юбилейная переполнена и заторы происходят из-за большого трафика, идущего по этой магистральной улице.

«Появление искусственной неровности только обеспечит безопасность на этой дорожной развязке. На пропускную способность данной улицы это не повлияет», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «лежачих полицейских» установили на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове