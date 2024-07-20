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Память погибшего в годы Великой Отечественной войны Ханду Пинтаева почтили в Красногородском районе

Память красноармейца Ханду Пинтаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, почтили в деревне Кожуры Красногородского района, пишет газета «Заря».

Снайпер, бурят по национальности Ханду Пинтаев погиб в июле 1944 года, защищая деревню Кожуры от немецко-фашистских захватчиков.

На мероприятии выступили краевед Валентина Иванова и научный сотрудник Псковского музея-заповедника Юрий Кононов, которые рассказали о подвиге красноармейца. Также перед собравшимися выступил председатель Совета ветеранов бывшего совхоза «Вымпел» Вера Александрова и другие.

Память погибшего в годы Великой Отечественной войны Ханду Пинтаева почтили в Красногородском округе. Фото: газета «Заря»

Помимо этого, участники мероприятия исполнили песни на русском и бурятском языках, а также прочитали стихи. На встрече присутствовали потомки Ханду Пинтаева, приехавшие из Бурятии, –внучатый племянник Сергей Пинтаев, его жена Дора, их сын Евгений, внучка Светлана.

Напомним, что в Красногородском районе прошли мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков и 560-летию со дня основания посёлка Красногородск.

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