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Общество

День деревни отметили в Василевском Пушкиногорского района

День деревни отметили в Василевском Пушкиногорском района, пишет газета «Пушкинский край».

  • День деревни отметили в Василевском Пушкиногорского района
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • День деревни отметили в Василевском Пушкиногорского района
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • День деревни отметили в Василевском Пушкиногорского района
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • День деревни отметили в Василевском Пушкиногорского района
    Фото: газета «Пушкинский край»

Жителей деревни поздравила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и депутат районного Собрания депутатов Виталий Егоров.

Для жителей деревни выступили артисты Рубиловского сельского дома культуры Светлана Мицкая, Виталий Васильев, Светлана Мусаева, Екатерина Карепанова, вокальная группа «Надежда», вокалист Артём Усов и другие артисты.

Поимом этого, состоялось награждение победителей конкурса «Лучший палисадник». Победителями стали дома Натальи Прокофьевой, Марины Бачуриной, Виктора Меньшикова и Любови Давыдовой.

А также гости праздника смогли принять участие в мастер-классах по плетению венков и сфотографироваться в фотозонах.

Ранее сообщалось, что в Красногородском районе прошли мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков и 560-летию со дня основания посёлка Красногородск. А в Острове прошёл ежегодный гастрономический фестиваль «Ах, окрошка».

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