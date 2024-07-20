День деревни отметили в Василевском Пушкиногорского района

21:32, 20 июля 2024, ПАИ

День деревни отметили в Василевском Пушкиногорском района, пишет газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»







Жителей деревни поздравила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и депутат районного Собрания депутатов Виталий Егоров.

Для жителей деревни выступили артисты Рубиловского сельского дома культуры Светлана Мицкая, Виталий Васильев, Светлана Мусаева, Екатерина Карепанова, вокальная группа «Надежда», вокалист Артём Усов и другие артисты.

Поимом этого, состоялось награждение победителей конкурса «Лучший палисадник». Победителями стали дома Натальи Прокофьевой, Марины Бачуриной, Виктора Меньшикова и Любови Давыдовой.

А также гости праздника смогли принять участие в мастер-классах по плетению венков и сфотографироваться в фотозонах.

Ранее сообщалось, что в Красногородском районе прошли мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков и 560-летию со дня основания посёлка Красногородск. А в Острове прошёл ежегодный гастрономический фестиваль «Ах, окрошка».