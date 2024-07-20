День деревни отметили в Василевском Пушкиногорского района
День деревни отметили в Василевском Пушкиногорском района, пишет газета «Пушкинский край».
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
Жителей деревни поздравила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и депутат районного Собрания депутатов Виталий Егоров.
Для жителей деревни выступили артисты Рубиловского сельского дома культуры Светлана Мицкая, Виталий Васильев, Светлана Мусаева, Екатерина Карепанова, вокальная группа «Надежда», вокалист Артём Усов и другие артисты.
Поимом этого, состоялось награждение победителей конкурса «Лучший палисадник». Победителями стали дома Натальи Прокофьевой, Марины Бачуриной, Виктора Меньшикова и Любови Давыдовой.
А также гости праздника смогли принять участие в мастер-классах по плетению венков и сфотографироваться в фотозонах.
Ранее сообщалось, что в Красногородском районе прошли мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков и 560-летию со дня основания посёлка Красногородск. А в Острове прошёл ежегодный гастрономический фестиваль «Ах, окрошка».
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