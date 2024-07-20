Пять млн долларов и ламборгини: великолучане рассказали, что хотели бы получить в подарок
Великолучане хотели бы получить в подарок дом, а также подарок-путешествие на море, следует из данных опроса, проведённого корреспондентами «Первого Псковского».
Часть опрошенных считает, что у них всё есть, другие придерживаются мнения, что лучший подарок – это здоровье близких. Некоторые респонденты отметили, что мечтают о пяти миллионах долларах и ламборгини.
Ранее сообщалось, что в Пскове многие сотрудники дарят коллегам подарки в честь рождения детей.
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