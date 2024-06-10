В Пскове многие сотрудники дарят коллегам подарки в честь рождения детей

14:49, 10 июня 2024, ПАИ

Принято ли в коллективах Пскова дарить подарки коллегам, когда у них рождается ребёнок, выяснили эксперты SuperJob.

Шесть из десяти жителей города рассказали, что на их работе есть такая традиция.

В частности, 6 % псковских компаний имеют специальные программы, направленные на поддержку женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам. Кроме того, некоторые организации могут оплатить новорождённому полис медицинского страхования.

Также 61 % жителей Пскова отметили, что в их коллективах дарят деньги или подарки коллегам после рождения детей. Чаще об этом рассказывали женщины, а не мужчины (70 % против 52 %).

Ранее псковичи во время опроса рассказали, каким должен быть идеальный отпуск. Кроме того, у горожан узнали, готовы ли они уволиться вслед за руководителем.