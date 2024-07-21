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Общество

Гравийную дорогу привели в порядок в Островском районе

Гравийную автомобильную дорогу Дуловка – Шабаны в Островском районе привели к нормативу. Это стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Специалисты обновили участок дороги протяжённостью 4,7 км. Он обеспечивает подъезд к урочищу Халево Палкинского района.

Дорожники восстановили профиль дороги, а также выполнили устройство покрытия из щебёночно-песчаной смеси на проезжей части дороги и съездах. Кроме прочего, на участке отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины и привели в нормативное состояние существующие остановочные и посадочные площадки «Гудово» и «Кожино».

Ранее сообщалось, что пятикилометровый участок автодороги Изборск – Палкино – Остров ввели в эксплуатацию досрочно.

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