Памятные капсулы заложили в Острове в честь годовщины освобождения района

16:29, 21 июля 2024, ПАИ

Торжественная церемония закладки памятных капсул с землёй с мест боёв 146-ой Островской Краснознамённой Ордена Суворова II степени стрелковой дивизии состоялась в Острове в рамках празднования Дня города и 80-летия освобождения Островского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова







Памятное мероприятие состоялось у мемориала командирам и бойцам 146-й стрелковой дивизии, павшим при освобождении Островского района.

«Земля, пропитанная кровью советских солдат, была доставлена из трёх мест с территории России, где велись наиболее тяжёлые бои. Это: Зайцева гора и город Спас-Деменск в Калужской области, бывшее село Печане – Чёртова Гора Пушкиногорского района Псковской области. Закладка капсул была доверена молодому поколению островичей: участникам туристско-патриотического клуба Горайской школы и представителям Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», – отметил глава муниципалитета.

Почтить память освободителей островской земли собрались представители органов местного самоуправления, командиры воинских частей Островского гарнизона, ветераны Вооружённых сил, общественники, члены молодёжных организаций и объединений, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян и депутат Собрания Андрей Михайлов, почётные гости и представители духовенства.

В памятных мероприятиях также принял участие представитель правительства Псковской области Владислав Бернацкий. Он передал жителям района приветственный адрес с праздничными поздравлениями от имени губернатора Михаила Ведерникова.