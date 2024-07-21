Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Памятные капсулы заложили в Острове в честь годовщины освобождения района

Торжественная церемония закладки памятных капсул с землёй с мест боёв 146-ой Островской Краснознамённой Ордена Суворова II степени стрелковой дивизии состоялась в Острове в рамках празднования Дня города и 80-летия освобождения Островского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

  • 80-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Островском районе
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
  • 80-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Островском районе
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
  • 80-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Островском районе
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
  • 80-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Островском районе
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова

Памятное мероприятие состоялось у мемориала командирам и бойцам 146-й стрелковой дивизии, павшим при освобождении Островского района.

«Земля, пропитанная кровью советских солдат, была доставлена из трёх мест с территории России, где велись наиболее тяжёлые бои. Это: Зайцева гора и город Спас-Деменск в Калужской области, бывшее село Печане – Чёртова Гора Пушкиногорского района Псковской области. Закладка капсул была доверена молодому поколению островичей: участникам туристско-патриотического клуба Горайской школы и представителям Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», – отметил глава муниципалитета.

Почтить память освободителей островской земли собрались представители органов местного самоуправления, командиры воинских частей Островского гарнизона, ветераны Вооружённых сил, общественники, члены молодёжных организаций и объединений, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян и депутат Собрания Андрей Михайлов, почётные гости и представители духовенства.

В памятных мероприятиях также принял участие представитель правительства Псковской области Владислав Бернацкий. Он передал жителям района приветственный адрес с праздничными поздравлениями от имени губернатора Михаила Ведерникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2024

Туман накроет Псковскую область 22 июля
21 июля 2024

Гравийную дорогу привели в порядок в Островском районе
21 июля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Островского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
21 июля 2024

Грозы и до +26 градусов ожидаются в Псковской области 22 июля
21 июля 2024

Смерч заметили в Гдовском районе
20 июля 2024

Звание почётного гражданина Островского района присвоили Ирине Богачёвой
20 июля 2024

Пять миллионов долларов и ламборгини: великолучане рассказали, что хотели бы получить в подарок
20 июля 2024

День деревни отметили в Василевском Пушкиногорского района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...