Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

11:13, 22 июля 2024, ПАИ

Пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 июля около 13:00 инспекторы Госавтоинспекции остановили для проверки «Тойоту». За рулём оказался нетрезвый 67-летний водитель.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, что в Псковской области задержали ещё двух нетрезвых водителей.