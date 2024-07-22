Организаторы «Нашего моря» расскажут о секретах фестиваля в эфире «7 НЕБА»

10:54, 22 июля 2024, ПАИ

Представители организаторов фестиваля «Наше море» Татьяна Мартынова и Александр Робин в прямом эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» поделятся деталями предстоящего события. Программа выйдет в прямой эфир в понедельник, 22 июля, с 17:30 на 107.1 FM.

Фестиваль «Наше море» пройдёт с 2 по 4 августа на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Впервые он прошел в 2023 году.

В рамках фестиваля на сцене выступят псковские группы «Вальяж», «Капитан Смоллетт», «Лиза Матрешка», группа «Mesch!» из Москвы.

Специальный гость «Нашего моря» - группа «Биртман» из Санкт-Петербурга.