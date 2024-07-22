Новые экскурсии и аудиогиды разработают в Порховском краеведческом музее

11:38, 22 июля 2024, ПАИ

Перечень экскурсий расширят в Порховском краеведческом музее, пишет газета «Порховский вестник» со ссылкой на директора учреждения Оксану Селиванову.

Кроме того, планируется издать новый буклет о Порхове и достопримечательностях района. У музейщиков, в том числе на ближайшее будущее, запланированы составление текстов для аудиогидов, разработка маршрутов и их запись.

Также директор рассказала о тесном сотрудничестве с комитетом по образованию региона – это даст возможность привлекать экскурсионные группы школьников из всех образовательных учреждений области.

Также в планах учреждения – расширение объектов. В будущем в структуру музея планируется ввести бывшее здание соцзащиты на набережной Александра Невского в Порхове.

Ранее сообщалось, что новое оборудование закупили для Порховского краеведческого музея.