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Культура

Новые экскурсии и аудиогиды разработают в Порховском краеведческом музее

Перечень экскурсий расширят в Порховском краеведческом музее, пишет газета «Порховский вестник» со ссылкой на директора учреждения Оксану Селиванову.

Перечень экскурсий расширят в Порховском краеведческом музее. Фото: газета «Порховский вестник»

Кроме того, планируется издать новый буклет о Порхове и достопримечательностях района. У музейщиков, в том числе на ближайшее будущее, запланированы составление текстов для аудиогидов, разработка маршрутов и их запись.

Также директор рассказала о тесном сотрудничестве с комитетом по образованию региона – это даст возможность привлекать экскурсионные группы школьников из всех образовательных учреждений области.

Также в планах учреждения – расширение объектов. В будущем в структуру музея планируется ввести бывшее здание соцзащиты на набережной Александра Невского в Порхове.

Ранее сообщалось, что новое оборудование закупили для Порховского краеведческого музея.

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