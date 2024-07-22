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Парад диковинных машин, музыка и стихи: что ждёт псковичей на «Восхождении к Победе» в Изборске

О программе альтернативного олимпийского веломотопробега «Восхождение к Победе» в Изборске рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Парад диковинных машин, музыка и стихи: что ждёт псковичей на «Восхождении к Победе» в Изборске. Фото: ПАИ

«Там мы попытаемся машинами передать смысл Изборского холма. Машинерия, музыка, достаточно много стихов будут звучать, переложенные на музыку в исполнении Юлии Чичериной, в исполнении ваших академических и военных оркестров. Будут звучать песни на стихи Проханова и не только его. Есть ещё один автор, которого я очень уважаю – Леонид Корнилов», – поделился лидер мотоклуба.

Сама программа представляет из себя совокупность литературного, технического, музыкального, спортивного действий. «Там будут диковинные машины, которые мы тащим сюда. Не знаю, как мы их расставим на этом холме, как они смогут там проехать парадом, который мы придумали. В любом случае найдём выход, как это красиво сделать и воплотить. Конечно, всё-таки это будет дневное время, мы же привыкли, что кульминационная часть программы проходит в ночное время. Как это всё будет смотреться днём, я увижу вместе с вами 26 числа. Но я надеюсь, что всё равно это впечатление окажет, люди поймут замысел», – отметил Александр Залдастанов.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнет трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».

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