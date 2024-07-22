80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Пыталовском округе
80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Пыталовском муниципальном округе сегодня, 22 июля. Об этом пишет газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
Торжественный митинг прошёл на площадке около городского дома культуры. В нём приняли участие глава муниципалитета Вера Кондратьева, председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, и. о. начальника отдела в Пыталово пограничного управления ФСБ России по Псковской области Денис Фёдоров, председатель районного Совета ветеранов Елена Фёдорова, руководитель поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости района.
Приветственный адрес от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитала Алёна Трунова. Память погибших героев почтили минутой молчания. Под торжественный оружейный залп присутствующие возложили цветы к обелиску.
Кроме того, прошёл автопробег через посёлок Белорусский, деревни Гавры, Вышгородок и Бороусы, его участники почтили память погибших воинов на местах захоронений и возложили цветы к памятникам.
Отмечать День освобождения района и День города планируется в течение всей недели:
- 23 июля. В Музее дружбы народов в Пыталово состоится открытие выставки «Они несли свободу в наши края», и пройдут экопрогулки по городу;
- 26 июля. В Доме детского творчества пройдёт мастер-класс «Мир глазами детей». Там же пройдёт шахматный турнир, посвящённый памяти Н. В. Шарифуллина;
- 27 июля. Пройдут праздничные мероприятия в честь Дня города. В рамках празднования состоятся районный легкоатлетический забег, III открытый международный турнир по мини-футболу среди юношей «Золотая подкова – 2024».
Основная программа праздника начнётся 27 июля в 15:00 на территории около городского стадиона и летней эстрады. Здесь пройдёт церемония награждения по итогам конкурсов, праздничные концерты артистов местной самодеятельности и гостей города, рок-группы «Третье дыхание», музыкальная мозаика, танцевальная вечеринка.
Вместе с этим будет работать праздничная торговля, полевая кухня, развлекательная программа для детей, мастер-классы, выставка-продажа изделий мастеров, литературная площадка, фотозоны и катание на воздушном шаре.
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80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Пыталовском округе