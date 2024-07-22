Лидер «Ночных волков» стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- Вся суть «Байк-шоу» отражена в его кульминации;
- Сражавшийся за Сталинград ветеран попросил Александра Залдастанова помочь вернуть городу победное имя;
- Символический старт веломотопробега «Восхождение к Победе» пройдет от Изборского холма до деревни Будник;
- Маршрут трёхкратного чемпиона мира по паравелоспорту Алексея Обыденного пройдёт через новые регионы в Севастополь и частично затронет передовую линию;
- Программу «Восхождение к Победе» планируется противопоставить Олимпиаде в Париже;
- Подготовка к программе веломотопробега велась практически круглосуточно;
- Более сотни человек примут участие в программе «Восхождение к Победе» в Изборске. Среди них – псковский военный оркестр, а также различные творческие коллективы;
- Фильм о Священном холме могут снять на основе программы «Восхождение к Победе»;
- Историческая техника в стиле «Ночных волков» пройдёт парадом по Священному холму;
- Важным фактором для вступления в мотоклуб «Ночные волки» являются убеждени человека.
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