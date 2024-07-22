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Лидер «Ночных волков» стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Лидер «Ночных волков» стал гостем «Серебряного дождя». Фото: ПАИ

Главное:

  • Вся суть «Байк-шоу» отражена в его кульминации;
  • Сражавшийся за Сталинград ветеран попросил Александра Залдастанова помочь вернуть городу победное имя;
  • Символический старт веломотопробега «Восхождение к Победе» пройдет от Изборского холма до деревни Будник;
  • Маршрут трёхкратного чемпиона мира по паравелоспорту Алексея Обыденного пройдёт через новые регионы в Севастополь и частично затронет передовую линию;
  • Программу «Восхождение к Победе» планируется противопоставить Олимпиаде в Париже;
  • Подготовка к программе веломотопробега велась практически круглосуточно;
  • Более сотни человек примут участие в программе «Восхождение к Победе» в Изборске. Среди них – псковский военный оркестр, а также различные творческие коллективы;
  • Фильм о Священном холме могут снять на основе программы «Восхождение к Победе»;
  • Историческая техника в стиле «Ночных волков» пройдёт парадом по Священному холму;
  • Важным фактором для вступления в мотоклуб «Ночные волки» являются убеждени человека.

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