О подготовке к проведению веломотопробега «Восхождение к Победе» в Изборске рассказал Александр Залдастанов

13:33, 22 июля 2024, ПАИ

О подготовке к проведению альтернативного олимпийского веломотопробега «Восхождение к Победе» в Изборске рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы приняли решение, что мы будем здесь, в Изборске, когда показали фильм «Русский реактор». А это очень мало времени для подготовки. Мы ринулись, вскочили на мотоциклы и помчались сюда, начали готовить программу, начали придумывать действия, какие машины, эпизоды, которые хотим показать, которые связывают нас с этим холмом. Это была тяжёлая творческая работа, которая заняла у меня всё время, буквально круглосуточно, я ни о чём другом не думал. Думал только о том, как это сделать, как это показать, как передать то, что мне рассказал Александр Андреевич [писатель Александр Проханов. – ПАИ]», – поделился гость эфира.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».