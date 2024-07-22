О подготовке к проведению веломотопробега «Восхождение к Победе» в Изборске рассказал Александр Залдастанов
О подготовке к проведению альтернативного олимпийского веломотопробега «Восхождение к Победе» в Изборске рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы приняли решение, что мы будем здесь, в Изборске, когда показали фильм «Русский реактор». А это очень мало времени для подготовки. Мы ринулись, вскочили на мотоциклы и помчались сюда, начали готовить программу, начали придумывать действия, какие машины, эпизоды, которые хотим показать, которые связывают нас с этим холмом. Это была тяжёлая творческая работа, которая заняла у меня всё время, буквально круглосуточно, я ни о чём другом не думал. Думал только о том, как это сделать, как это показать, как передать то, что мне рассказал Александр Андреевич [писатель Александр Проханов. – ПАИ]», – поделился гость эфира.
Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».
О подготовке к проведению веломотопробега «Восхождение к Победе» в Изборске рассказал Александр Залдастанов
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