Ночной заплыв по Великой с фонариками пройдёт в Пскове
Ночной заплыв по Великой пройдёт в Пскове 26 июля, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания Псковской области.
Участники мероприятия переплывут Великую от Ольгинской часовни к инсталляции «Россия начинается здесь» и обратно. После заплыва состоится чаепитие.
Мероприятие начнётся в 23:40. Чтобы принять участие, организаторы призывают взять с собой надувной буй, фонарик, скотч и пакет. Также отмечается, что в наличии у организаторов есть 10–15 буёв, которыми они могут обеспечить участников.
«Это не соревнования и не тренировка на скорость. Это предложение интересно провести время с друзьями. Заплыв в честь нашего любимого города Пскова. В этом году Псков отмечает 1121-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописях и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков», – сообщается в группе Федерации зимнего плавания Псковской области.
Отметим, что в прошлом году ночной заплыв состоялся в Пскове впервые. Поучаствовать в тренировке собралось около 20 человек.
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