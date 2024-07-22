Марина Гаращенко встретилась с коллективами трёх межрайонных больниц по поводу реорганизации системы управления медучреждениями

21:22, 22 июля 2024, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела рабочие встречи с коллективами Островской, Опочецкой, Пушкиногорской межрайонных больниц, с главами муниципальных образований сегодня, 22 июля. На совещании обсудили вопросы реорганизации системы управления межрайонными больницами, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Реорганизация будет проведена в течение трёх месяцев после выхода распоряжения правительства Псковской области.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова выступила на встрече, выразила надежду, что реорганизация медицинских организаций будет направлена на улучшение качества и доступности медицинской помощи для жителей муниципалитетов, и пообещала всячески помогать и поддерживать администрацию учреждения.

На встрече с коллективом Пушкиногорской межрайонной больницы исполняющий обязанности главного врача Леонид Солонухин объявил о своём уходе с 1 августа этого года: он оставляет должности и. о. руководителя, врача-анестезиолога и уезжает за пределы Псковской области. Также на работу в Псковскую областную клиническую больницу переходит врач-хирург, и данные решения не связаны с реорганизационными мероприятиями, подчеркнул он.

«Особое внимание хочу уделить ситуации в Пушкинских Горах со слухами о закрытии хирургического отделения. Как я уже говорила, никаких закрытий мы не планируем. Даже если кто-то увольняется из медицинского персонала по тем или иным причинам, это не значит, что медицинская помощь прекратится. Мы будем работать над привлечением врачей, а пациенты продолжат получать необходимую помощь – у нас есть утверждённые алгоритмы маршрутизации, скорая помощь, автомобили «Службы здоровья», санитарная авиация для экстренной транспортировки пациентов», – сказала Марина Гаращенко.

«Совершенствование системы управления больницами – это возможность и для наших островских пациентов, и для пациентов филиалов. Например, в Островской межрайонной больнице не проводится колоноскопия, а в Пушкинских Горах это направление хорошо развито. И наоборот, в Пушкинских Горах, Новоржеве, Опочке, Красногородске нет, например, школы сахарного диабета, а у нас она организована. Мы посмотрим. Где-то будем командировать врачей, где-то будем готовить пациентов и подвозить в ту организацию, где есть необходимый узкий специалист, транспорт для этого есть», – сказал главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.

На встрече в Опочке также проговорили с медицинским персоналом и главами муниципальных образований, что планируемые изменения не затронут медиков и пациентов Опочецкого и Красногородского муниципальных округов.