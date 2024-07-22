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Палаточный лагерь организуют для гостей фестиваля «Наше море» в Гдовском районе

Палаточный лагерь организуют для гостей фестиваля «Наше море», который пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 2 по 4 августа, сообщила руководитель центра проектной деятельность Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Палаточный лагерь организуют для гостей фестиваля «Наше море» в Гдовском районе. Фото: организаторы

«Пришли к тому, что кемпинг будет. Всё здорово, мы организовываем паточный городок. Только организовываем не сами, а силами частного бизнеса. Собственник земельного участка, который располагается неподалёку от нашей площадки, разрешает людям разместиться там с палаточным городком при условии, что зрители будут выполнять определённые правила и исполнять их неукоснительно», – сказала гостья эфира.

Татьяна Мартынова также отметила, что в палаточном городке будут оборудована мангальная зона, места, где можно будет подзарядить телефоны и оставить вещи на хранение. На территории будут размещены туалеты, установлены рукомойники, где можно помыть продукты питания, руки, посуду. Кемпинг предлагает все условия для максимально удобного размещения, заметила гостья эфира. Размещение платное.

Для гостей также организуют соревнования по пляжному волейболу, будет работать деревянный городок, ярмарка крафтовых продуктов. Помимо основной сцены и спортивной площадки, будет организована детская интерактивная зона: в ней будет установлен мультимедийный экран, на котором будут транслироваться кинопоказы, вероятнее всего мультфильмы.

Напомним, в 2023 году мероприятия фестиваля «Наше море» посетило около 15 тысяч гостей. На берегу были размещены интерактивные площадки, детская, спортивная и ярмарочная зоны. На противоположной стороне фестивальной площадки был установлен экран для кинопоказа псковских и лучших отечественных мультфильмов под открытым небом.

Как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь.

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