Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: Из века в век поколения псковичей трудом и доблестью служили Родине

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Пскова с Днём города и 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил псковичей с Днём города. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Нам посчастливилось жить в городе, который на всех этапах российской истории играл и продолжает играть важнейшую роль в судьбе страны. На Псковской земле шли великие сражения за свободу и независимость Отечества, здесь зарождались духовные основы православия, формировались первые институты народовластия, были созданы великие произведения культуры, памятники архитектуры», – отметил Александр Котов.

  • Псков празднует День города
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания
  • Псков празднует День города
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания
  • Псков празднует День города
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания
  • Псков празднует День города
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания
  • Псков празднует День города
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания
  • Псков празднует День города
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания
  • Псков празднует День города
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания
  • Псков празднует День города
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания

Из века в век поколения псковичей трудом и доблестью служили Родине – преданность Отечеству стала чертой псковского характера, а неразрывное переплетение истории и современности наделило город особенной притягивающей энергетикой, подчеркнул спикер Собрания.

«Наш город – это наш уютный дом, где комфортно жить и растить детей, куда хочется приглашать гостей и который мы всегда будем защищать от недругов. Живи и здравствуй, любимый Псков! Счастья, добра и процветания всем жителям!» – сказал он.

Ранее псковичей поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что во все времена Псков играл важную роль в истории России.

Кроме того, к горожанам обратился глава Пскова Борис Елкин. Псков является родиной выдающихся правителей и полководцев, источником вдохновения писателей, композиторов и режиссеров, подчеркнул он в своём поздравлении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Юрий Семёнов станет гостем программы «Оглавление»
23 июля 2024

«За час убила около 30 штук»: полчища тараканов атакуют жителей одной из улиц Пскова
23 июля 2024

Псковичи создают авторские изделия из старых вещей
23 июля 2024

Псковские десантники получили госнаграды
23 июля 2024

Александр Гончаренко: Псков всегда славился самобытностью и талантом своих жителей
23 июля 2024

Завершился первый этап обучения по программе «Время героев»
23 июля 2024

Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове
23 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...