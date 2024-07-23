Александр Котов: Из века в век поколения псковичей трудом и доблестью служили Родине

10:34, 23 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Пскова с Днём города и 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Нам посчастливилось жить в городе, который на всех этапах российской истории играл и продолжает играть важнейшую роль в судьбе страны. На Псковской земле шли великие сражения за свободу и независимость Отечества, здесь зарождались духовные основы православия, формировались первые институты народовластия, были созданы великие произведения культуры, памятники архитектуры», – отметил Александр Котов.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания















Из века в век поколения псковичей трудом и доблестью служили Родине – преданность Отечеству стала чертой псковского характера, а неразрывное переплетение истории и современности наделило город особенной притягивающей энергетикой, подчеркнул спикер Собрания.

«Наш город – это наш уютный дом, где комфортно жить и растить детей, куда хочется приглашать гостей и который мы всегда будем защищать от недругов. Живи и здравствуй, любимый Псков! Счастья, добра и процветания всем жителям!» – сказал он.

Ранее псковичей поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что во все времена Псков играл важную роль в истории России.

Кроме того, к горожанам обратился глава Пскова Борис Елкин. Псков является родиной выдающихся правителей и полководцев, источником вдохновения писателей, композиторов и режиссеров, подчеркнул он в своём поздравлении.