Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Во все времена Псков играл важную роль в истории России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пскова с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с 1121-летием со дня первого упоминания города в летописи.

Михаил Ведерников: Во все времена Псков играл важную роль в истории России. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерикова

«Во все времена Псков играл важную роль в истории страны. Он хранит в себе память о подвигах, победах и достижениях псковичей, которые веками защищали эту землю, создавали и сохраняли удивительный облик города», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что жители города чтят мужество псковичей в годы Великой Отечественной войны. Также делается все, чтобы сохранить память о них будущего поколения.

«Сегодня город динамично развивается. Жители с особой любовью и заботой относятся к Пскову, своими трудом, талантами и мастерством создают будущее малой родины и всей страны. Желаю нашему прекрасному городу развития и процветания!» – заключил Михаил Ведерников.

С программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь. Кроме того, сегоднчя на городском пляже будет работать молодёжная площадка «Псков молодой», программу которой можно посмотреть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Фестиваль «Псков молодой» стартует сегодня на городском пляже
23 июля 2024

Михаил Ведерников: Во все времена Псков играл важную роль в истории России
23 июля 2024

Три дня будут частично перекрыты улицы Гоголя и Олега Кошевого в Пскове для съемок сериала «Казачок-2»
23 июля 2024

Борис Елкин поздравил жителей Пскова с Днём города
23 июля 2024

День дачника отмечают в России сегодня
22 июля 2024

Палаточный лагерь организуют для гостей фестиваля «Наше море» в Гдовском районе
22 июля 2024

Очередное рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО прошло в правительстве Псковской области
22 июля 2024

Арочный кованый дверной блок установлен в колокольне Троицкого собора в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...