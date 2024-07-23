Михаил Ведерников: Во все времена Псков играл важную роль в истории России

08:27, 23 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пскова с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с 1121-летием со дня первого упоминания города в летописи.

«Во все времена Псков играл важную роль в истории страны. Он хранит в себе память о подвигах, победах и достижениях псковичей, которые веками защищали эту землю, создавали и сохраняли удивительный облик города», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что жители города чтят мужество псковичей в годы Великой Отечественной войны. Также делается все, чтобы сохранить память о них будущего поколения.

«Сегодня город динамично развивается. Жители с особой любовью и заботой относятся к Пскову, своими трудом, талантами и мастерством создают будущее малой родины и всей страны. Желаю нашему прекрасному городу развития и процветания!» – заключил Михаил Ведерников.

С программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь. Кроме того, сегоднчя на городском пляже будет работать молодёжная площадка «Псков молодой», программу которой можно посмотреть здесь.