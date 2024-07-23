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Общество

Псковичи рассказали, на какие вакансии не стали бы откликаться

Псковичи не стали бы откликаться на вакансии, где отсутствует ясность, касающаяся оплаты труда, следует из данных опроса SuperJob.

15% псковичей не стали бы откликаться на вакансии, в которых указана зарплата по договорённости. 11% респондентов смущают обещания безграничного дохода, 10% не доверяют работодателям, указавшим слишком высокую заработную плату.

Помимо этого, псковичей отталкивают фразы в вакансии, косвенно указывающие на слишком высокую рабочую нагрузку – переработки и ненормированный рабочий день (8%), широкий спектр обязанностей (7%), многозадачность (4%).

Также псковичей смущают предложения работать по договору ГПХ, требования оформить самозанятость. Кроме того, псковичей отталкивают грамматические ошибки в тексте вакансии и наличие клише – «всему научим», «мы одна семья», «молодой коллектив» и другие.

Ранее сообщалось, что 40% псковичей считают, что помочь в трудоустройстве могут друзья.

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