«Запрещённые барабанщики» приедут на фестиваль «Наше море» в Гдовский район

12:53, 23 июля 2024, ПАИ

«Запрещённые барабанщики» приедут на фестиваль «Наше море» в Гдовский район 3 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Легендарный оркестр запрещённых инструментов «ЗБ» – самый удивительный музыкально-провокационный проект конца ХХ века, до сих пор с неизменным успехом и завидной регулярностью зажигающий сердца и вскрывающий мозги, ставящий на уши танцпол с первой сыгранной песни. Вряд ли найдутся такие, которые не слышали и не напевали под нос, помимо своей воли, такие альтернатив-поп-боевики «Барабанщиков», как «Убили негра», «Таблетка», развесёлая «Мама Зузу», душещипательная «Куба», армянско-железнодорожная «Москва – Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD», – отметили в ТКД.

Фестиваль пройдёт с 2 по 4 августа при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, в 2023 году мероприятия фестиваля «Наше море» посетило около 15 тысяч гостей. О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь. Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.