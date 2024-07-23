Группа «Саморезы» выпустила песню «Россия начинается здесь» ко Дню города Пскова

13:48, 23 июля 2024, ПАИ

ВИА «Саморезы» выпустили новую песню, посвящённую Дню города Пскова. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал директор Дома офицеров Александр Царкозенко.

Композитором песни стал художественный руководитель группы Андрей Евстафьев. «Живя в родном городе, он написал уже не одну песню о городе Пскове и России. Он действительно патриот нашего города, любит его. И вдохновило то, что на Псковской земле проходили многие исторические события и сражения, определяющие в дальнейшем историю нашего города и государства. Независимо от событий прошлых и будущих Псков был есть и будет», – подчеркнул Александр Царкозенко.

Он отметил, что на создание песни ушло несколько месяцев.

Премьера состоится 27 июля в 17:00 в Зелёном театре. «Будет большая концертная программа, посвящённая 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие будет и официальное, и с большой концертной программой. И там же состоится премьера песни», – поделился директор Дома офицеров.

Отметим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.