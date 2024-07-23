Музей-заповедник «Изборск» присоединился к акции «Музейная неделя»

14:14, 23 июля 2024, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» присоединился к акции «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей смогут целую неделю бесплатно посещать музейные объекты, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

С 25 по 31 июля участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить экспозиции в музейных усадьбах, выставку «Образы счастья» и Изборскую крепость, отметили в музее. Старт благотворительного проекта объявило Министерство культуры РФ во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Для получения бесплатных билетов необходимо предъявить документы, подтверждающие право на льготу, а именно справку об участии в СВО и документ, удостоверяющий личность. Члены семьи также должны предъявить любые документы, подтверждающие родство.

Отметим, участники СВО и члены их семей также смогут бесплатно посетить фестиваль «Железный град», который пройдёт 3 августа в Изборске. Посетить объекты музея-заповедника «Изборск» на безвозмездной основе участники СВО могут и в первую среду каждого месяца. Льгота предусмотрена как для военнослужащих, так и для членов их семей.