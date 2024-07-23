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Общество

Псковичи почтили память защитников города

Памятный митинг в честь 80-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков состоялся у стелы в честь освобождения города во вторник, 23 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Памятный митинг в честь 80-й годовщины освобождения Пскова
    Фото: ПАИ
  • Памятный митинг в честь 80-й годовщины освобождения Пскова
    Фото: ПАИ
  • Памятный митинг в честь 80-й годовщины освобождения Пскова
    Фото: ПАИ
  • Памятный митинг в честь 80-й годовщины освобождения Пскова
    Фото: ПАИ

В церемонии возложения приняли участие директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва, главный режиссёр Дома офицеров Анна Дмитриева, представители военно-патриотического центра «Патриот» и жители Пскова.

«Именно 23 июля город Псков обрёл свободу и мирное небо. И именно сейчас хочется сказать о том, что мы гордимся теми ребятами, которых с нами нет, которые погибли много лет тому назад и которые погибли относительно недавно. Низкий поклон тем, кто остался в живых, и тем, кто сейчас защищает нашу страну от фашизма. Мы должны знать свою историю, чтить предков и гордиться нашими воинами», – отметила Алеся Михачёва.

С полной программой праздничных мероприятий ко Дню города Пскова можно ознакомиться здесь.

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