Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая поздравила Псков с Днём города

15:30, 23 июля 2024, ПАИ

Заслуженная артистка России и телеведущая Юлия Высоцкая поздравила Псков с Днём города.

«Сегодня день города Пскова – одного из самых древних русских городов. А до XVIII века одного из крупнейших городов и Европы тоже. Это и неприступная крепость (пять оборонительных колец, три из которых сохранились до сих пор), и центр каменного зодчества, и место, которое всегда славилось иконописью, книгопечатанием, кузнечным промыслом», – написала она в своём Telegram-канале.

Также актриса отметила и красоту Пскова. «А красиво там как! Слияние двух рек – Псковы и Великой – и Псковский кремль на этом месте раскинувшийся. Кремль в Пскове называют Кром, построен он был в конце XI века на месте более древнего славянского поселения. С днём рождения, прекрасный русский город!» – написала Юлия Высоцкая.

Отметим, что именно в Свято-Троицком соборе в Пскове Юлия Высоцкая обвенчалась с кинорежиссёром Андреем Кончаловским. Добавим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.