Сотрудники Псковского облсовпрофа проплыли на «Драконе» по Великой

17:22, 23 июля 2024, ПАИ

Коллектив областного совета профсоюзов принял участие в регате в честь 80-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На лодке класса «Дракон» 11 сотрудников регионального совета профсоюзов прошли маршрутом от Покровской башни до устья реки Псковы.

«С каждым годом наш Псков становится всё красивее! Видно, что благоустройству и новым объектам уделяется максимальное внимание. И с водной глади Великой это очень заметно. Мы гордимся нашим городом и поздравляем всех псковичей с праздником!» – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

За возможность участия в регате лидер регионального профдвижения выразил благодарность Федерации гребли на лодках «Дракон» Псковской области, которая реализует этот проект на средства Фонда президентских грантов.

Отметим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.

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