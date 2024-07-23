Выездные медосмотры в школах планируют внедрить во всех регионах России

18:50, 23 июля 2024, ПАИ

Выездные профилактические осмотры и диспансеризацию детей в дошкольных и школьных учреждениях планируют внедрить на всей территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, обследование проводится за один день, в осмотре задействованы высокоэффективные автомобили, которые укомплектованы медицинским оборудованием и мебелью. Для передачи данных о ребёнке в поликлинику используются информационные системы, уточнил Михаил Мурашко.

Ранее такие обследования были протестированы в новых регионах России, где осматривались все дети. Министр подчеркнул, что технология зарекомендовала себя как удобная и эффективная.

Отметим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение». О том, где можно пройти диспансеризацию в Пскове, читайте по ссылке.