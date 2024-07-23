Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выездные медосмотры в школах планируют внедрить во всех регионах России

Выездные профилактические осмотры и диспансеризацию детей в дошкольных и школьных учреждениях планируют внедрить на всей территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, обследование проводится за один день, в осмотре задействованы высокоэффективные автомобили, которые укомплектованы медицинским оборудованием и мебелью. Для передачи данных о ребёнке в поликлинику используются информационные системы, уточнил Михаил Мурашко.

Ранее такие обследования были протестированы в новых регионах России, где осматривались все дети. Министр подчеркнул, что технология зарекомендовала себя как удобная и эффективная.

Отметим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение». О том, где можно пройти диспансеризацию в Пскове, читайте по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Представители регионального СУ СК приняли участие в памятных мероприятиях, ​посвященных 80-летию освобождения Пскова
23 июля 2024

Акция «Автопоезд памяти» прошла в Пскове
23 июля 2024

В муниципалитетах Псковской области собирают материалы для книги об участниках боевых действий в Афганистане
23 июля 2024

Глава Порховского района Юрий Семёнов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
23 июля 2024

Водосвятный молебен княгине Ольге совершили в Выбутах
23 июля 2024

Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
23 июля 2024

Возложение цветов к Вечному огню в День города Пскова
23 июля 2024

Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...