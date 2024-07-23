Представители регионального СУ СК приняли участие в памятных мероприятиях, ​посвящённых 80-летию освобождения Пскова

19:28, 23 июля 2024, ПАИ

Представители СУ СК России по Псковской области приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.



Руководство и сотрудники ведомства поучаствовали в возложении гирлянды воинской славы к Могиле Неизвестного Солдата и цветов к Вечному огню в сквере Павших героев. Участвующие почтили минутой молчания память погибших героев, защитников и жителей Пскова, умерших в тяжкие годы войны, вспомнили ветеранов и детей войны, не доживших до сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что депутаты Псковской городской Думы приняли участие в традиционной акции «Автопоезд памяти по воинским захоронениям и памятным знакам», посвящённой 80-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.