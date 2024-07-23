Псковичка и актриса Юлия Пересильд рассказала о любимых местах в Пскове

20:06, 23 июля 2024, ПАИ

Псковичка и актриса Юлия Пересильд ответила на вопросы подписчиков в своём телеграм-канале, рассказав о любимых местах в Пскове.

«Достопримечательностей в Пскове много. Больше всего я люблю Троицкий собор, про него часто много говорю. Конечно, Мирожский монастырь [стоит посетить. – Прим. ред. ПАИ], особенно чтобы попасть в него хорошую, недождливую погоду для того, что вас пустили в него посмотреть. Ну и, конечно, набережная. Очень красиво, прогуляться: теперь там красиво, чисто, открыты кафе. Километров десят прекрасной пешей прогулки!» – подчеркнула Юлия Пересильд.

Она также отметила, что в Пскове последний раз была в ноябре прошлого года. «К сожалению, пока не получается побыть подольше, я была там всего пару дней. Очень надеюсь, что к осени всё-таки приеду», – сказала актиса.