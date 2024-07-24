Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируют в Псковской области с 25 июля

С 25 июля на территории Псковской области прогнозируется высокая пожарная опасность в лесах, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируют в Псковской области с 25 июля. Фото: ПАИ

Четвёртый класс пожарной опасности по региональной шкале ожидается местами по Псковской области.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.

Напомним, что это уже не первый случай установления в регионе высокого уровня пожарной опасности. Четвёртый класс пожарной опасности прогнозировали в июне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2024

Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района 25 и 26 июля
24 июля 2024

До +31 градуса ожидается в Псковской области 25 июля
24 июля 2024

В Псковской области разработали аудиогид по народному музею «Знамя Победы»
24 июля 2024

Загрузка рейса Псков – Махачкала – Псков приближается к 80%
24 июля 2024

Новое оборудование закупили для культурных учреждений Пушкиногорского района
24 июля 2024

Улицы Гремячую и Аллейную в Пскове частично перекроют 25 июля для укладки асфальта
24 июля 2024

Приуроченный к 80-летию освобождения Пскова вечер прошёл в библиотеке Курбатова
24 июля 2024

Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...