Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируют в Псковской области с 25 июля

10:09, 24 июля 2024, ПАИ

С 25 июля на территории Псковской области прогнозируется высокая пожарная опасность в лесах, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Четвёртый класс пожарной опасности по региональной шкале ожидается местами по Псковской области.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.

Напомним, что это уже не первый случай установления в регионе высокого уровня пожарной опасности. Четвёртый класс пожарной опасности прогнозировали в июне.