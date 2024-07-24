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ФК «Луки-Энергия» возобновит сезон домашним матчем с «Динамо»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» стартует во втором круге первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» домашним матчем с петербургским «Динамо», который пройдёт 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Луки-Энергия».

ФК «Луки-Энергия» возобновит сезон домашним матчем с «Динамо». Фото: Елена Костюкович

В первом круге динамовцы обыграли великолучан на своём поле со счётом 4:1. Сейчас петербуржцы занимают девятое место в таблице, имея в активе 20 очков. «Луки-Энергия» идёт на 14-й строчке, имея действующую семиматчевую серию без побед.

Напомним, что недавно состав великолукской команды покинули три игрока, среди которых Иван Белик, Вадим Ссорин и Денис Ссорин.

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