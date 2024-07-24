Главврачи медорганизаций Псковской области участвуют в форуме «Здоровое общество»
Главные врачи медицинских организаций Псковской области принимают участие в форуме «Здоровое общество» в Москве, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
В повестке – представление и обсуждение ключевых мероприятий нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который будет запущен с 2025 года.
Напомним, что появление в России нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» анонсировал президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию 29 февраля.
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